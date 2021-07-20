Педофилу из тульского Криволучья проведут психологическую экспертизу

20 июля в ходе пресс-конференции руководитель СУ СКР по Тульской области Владимир Усов рассказал подробности недавнего уголовного дела о приставаниях к ребенку.

Напомним, педофил заманил 7-летнего мальчика в подъезд одного из домов в 1-м проезде Металлургов. 43-летний мигрант увел ребенка с детской площадки обманным путем.

Как рассказал Владимир Усов, задержанный арестован, ему предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Кроме того, его проверяют на возможную причастность к другим подобным преступлениям.