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Житель Донского отправился в Курск и пропал

Житель Донского отправился в Курск и пропал

Андрей Брандт не выходит на связь с близкими с 10 июля.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 49-летнего жителя Донского Андрея Брандта, который пропал 10 июля. По предварительным данным, мужчина направился в Курск.

Приметы: рост 170-173 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие. Особые приметы: есть татуировки.

Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8 (953) 439-20-72, 8 (800) 700-54-52 или 112.

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