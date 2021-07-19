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У Тульской области появился федеральный куратор

У Тульской области появился федеральный куратор

Зампред правительства Дмитрий Григоренко будет наблюдать за работой регионов ЦФО.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко назначен куратором Центрального федерального округа. Федеральные кураторы будут наблюдать за социально-экономическим положением регионов. По информации РБК, создание института кураторства необходимо для единой экономической политики и достижения национальных целей.

В правительстве Дмитрий Григоренко курирует работу Минфина. Его новое назначение может быть связано с тем, что именно в ЦФО находятся крупнейшие налогоплательщики, пополняющие федеральный бюджет.

 

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