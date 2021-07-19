У Тульской области появился федеральный куратор

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко назначен куратором Центрального федерального округа. Федеральные кураторы будут наблюдать за социально-экономическим положением регионов. По информации РБК, создание института кураторства необходимо для единой экономической политики и достижения национальных целей.

В правительстве Дмитрий Григоренко курирует работу Минфина. Его новое назначение может быть связано с тем, что именно в ЦФО находятся крупнейшие налогоплательщики, пополняющие федеральный бюджет.