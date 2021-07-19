В Плавском районе чиновников привлекли к ответственности за плохие дороги

После прокурорской проверки они заплатят штрафы.

Прокуратура Плавского района проверила, в каком состоянии содержат дороги в муниципальных образованиях Камынинское и Пригородное, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что вопреки требованиям закона органы местного самоуправления своевременно не провели комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автодорог по ряду улиц, что привело к образованию на дорожном покрытии выбоин и ям, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла главам органов местного самоуправления представления. Кроме этого, главы администраций МО заплатят по 20 000 рублей штрафа.