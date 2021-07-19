Алексей Дюмин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Уважаемые мусульмане Тульской области и всей России!

Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!

Он сплачивает верующих вокруг давних духовных и культурных традиций, служит сохранению идеалов добра и справедливости.

Важно, что мусульманские общины Тульской области активно участвуют в жизни региона, вносят большой вклад в развитие межнационального диалога и поддержание гражданского мира.

Пусть этот праздник способствует укреплению в обществе таких непреходящих ценностей, как милосердие, сострадание, забота о ближнем.

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.