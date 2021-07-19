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В Тульской области фермер держал в рабстве женщину и ребенка
Фото из архива Myslo.

В Тульской области фермер держал в рабстве женщину и ребенка

Ранее судимый ефремовец неоднократно избивал своих жертв.

Общественная организация «Альтернатива», занимающаяся освобождением людей из рабства, сообщила о женщине и ребенке, которых удалось спасти в Тульской области.
 
По предварительным данным, старший сын потерпевшей долгое время проживал в нашем регионе и как-то позвал мать в гости. Женщина приехала вместе с младшим сыном и решила остаться работать на местной ферме.
 
Хозяин фермы, ранее судимый мужчина, сначала поддержал гостью – помог в восстановлении утерянных документов. А после того, как ее старший сын переехал оттуда, фермер изменил свое отношение – начал систематически избивать женщину и ее 11-летнего сына.
 
Мальчика не отпускали в школу – он трудился на ферме с 08.00 до 23.00, выгребая навоз.  
 
Спустя время потерпевшей удалось связаться с волонтерами, которые передали информацию о ней представителям «Альтернативы». В настоящий момент женщину с сыном забрали с территории фермы, расположенной в деревне Чернятино Ефремовского района.
 
Информация о данном случае передана в правоохранительные органы. 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 08:00 +4
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