Алексей Эрк покинул пост министра здравоохранения Тульской области

Однако официальной информации об этом пока нет.

Алексей Эрк покинул должность главы тульского минздрава. Об этом сообщают «Тульские новости» со ссылкой на собственные источники.

Официального подтверждения этой информации в правительстве никто пока не получил. Скорее всего, об этом объявят на сегодняшнем оперативном совещании у губернатора.

По нашим данным, в причинах ухода Алексея Эрка нет ни негатива, ни политики. Есть сведения, что он уходит из-за проблем со здоровьем.

Предположительно, исполнять обязанности министра будет зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков, курирующий медицинское направление.

На должность министра регионального минздрава главврач Тульской областной стоматологической поликлиники Алексей Алоисович Эрк был назначен в октябре 2019 года.

На днях Президент России подписал Указ о награждении Алексея Эрка орденом Пирогова.