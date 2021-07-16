Предприниматели Тульской области набрали кредитов на 22,3 млрд рублей

Кредитный портфель малого бизнеса, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 20%.

Представители малого и среднего бизнеса Тульской области к началу мая получили кредитов на сумму 22,3 млрд рублей – на 3,2% больше, чем за первые четыре месяца прошлого года. Индивидуальным предпринимателям выдано 2,2 млрд рублей (рост – 21,5%).

Кредитный портфель малого бизнеса составил 49,8 млрд рублей (по сравнению с прошлым годом вырос на 20,4% ), а совокупный размер задолженности ИП насчитывает 4,6 млрд рублей (+12,9%).

Средства, размещенные в банках индивидуальными предпринимателями региона, достигли 6,7 млрд рублей. Государственная система страхования защищает деньги на банковских счетах не только граждан и индивидуальных предпринимателей, но и малых предприятий с численностью работников до 100 человек. Максимальная сумма, подлежащая страхованию – 1,4 млн рублей.

Банк России и портал Финансовая культура создали видеоблог для предпринимателей «Деньги для дела». Просветительские ролики будут полезны начинающим бизнесменам.

– Из блога можно узнать, какие требования предъявляют банки к предпринимателям при выдаче кредита, как происходит реабилитация бизнеса, если банковский счет компании заблокировали. Отдельные ролики посвящены Системе быстрых платежей и облигациям, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.