Романтические комедии и триллеры: оператор Tele2 решил попробовать себя в сериалах

Пандемия изменила привычный стиль жизни горожан. Мобильный телефон стал не просто необходимым, а жизненно важным инструментом решения личных и деловых задач.

Ну и куда же без развлечений? Игры, веселые забавные ролики, ну и конечно же, фильмы и сериалы. К сожалению, за прошедший год многие студии приостановили выпуск картин и сериалов или приостановили съемки. Теперь не совсем понятно, когда нам ждать продолжения приключений Мандалорца или Геральта из Ривии.

В это сложное для киноиндустрии время выходит новый сериал, который продолжает традицию небольших короткометражных фильмов.

Сериал под названием «Служба поддержки» выпускает Tele2.

И ведь не зря он позиционирует себя как оператор по другим правилам. Серии длительностью чуть больше 10 минут сюжетно не связаны, каждая история основана на реальных обращениях людей в службу поддержки.

Объединяют киноновеллы главные герои — сотрудники службы личной поддержки оператора, готовые помочь абонентам в сложной ситуации здесь и сейчас. Они демонстрируют искреннее сопереживание и действуют не по шаблонам. Давайте разбираться, что уже вышло и что нам предстоит посмотреть в ближайшее время.

8 июля на YouTube-канале оператора вышли первые две серии сериала — романтическая комедия «Помогите, я влюбился» и триллер «Однажды в Китае». Первая картина рассказывает нам историю Михаила, номер которого заблокировала девушка после неудачного первого свидания. Он обращается в службу поддержки оператора в надежде, что блокировка была случайной.

Добродушный сотрудник Николай берется распутать этот любовный клубок и пытается дистанционно помочь влюбленному Михаилу.

Как оказалось, блокировка была вовсе не случайной. Дело в том, что Михаил перестарался и слишком «подготовился» к свиданию, предварительно пересмотрев десяток фильмов и инструкций, как нужно себя вести при встрече с девушкой. Михаил был сверхпедантичным, а «полезные» советы из интернета помогли провалить свидание.

В роли Михаила выступил актер Денис Бузин, который отлично сыграл свою роль, а некоторое внешнее сходство со знаменитым актером Роуэном Аткинсоном (Мистер Бин) явно пошло на пользу его герою. Хотите узнать, чем всё закончилось? Предлагаем посмотреть эту серию и лично посопереживать горе-романтику. Режиссер-постановщик серии — Антон Мамыкин, также главные роли исполняют Даниил Гнидо и Любовь Хацкевич.

Вторая серия от Tele2 — «Однажды в Китае» – стала триллером. Сюжет этой истории, как и прошлой, основан на реальных событиях. Молодая девушка, прибыв в Китай, села в такси и неразборчиво назвала отель, куда нужно поехать. По пути таксист заблокировал двери и свернул в сторону городских окраин. Эта ситуация заставила пассажирку понервничать и прийти к выводу, что ее похитили. На телефоне осталось пять процентов зарядки, и она обратилась в службу поддержки оператора за помощью.

Сотруднику центра обслуживания Елене пришлось справиться с волнением, проявить смекалку и задействовать знатоков китайского языка. Серия держит в напряжении на протяжении всего времени. Не столько страшная, сколько волнительная и заставляет сопереживать героям. Режиссер-постановщик серии Никита Грамматиков, в главных ролях снялись Тамара Жукова, Полина Давыдова и Александр Цой.

В скором времени нашему вниманию предложат еще ряд новых серий. Будем ждать их на YouTube-канале оператора. Там же можно посмотреть первую и вторую серии.