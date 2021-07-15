Заключённые щекинской колонии выращивают овощи и идут на рекорд

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Значительных успехов в растениеводстве обитателям щекинской исправительной колонии удалось добиться благодаря установке теплицы, в которой овощи выращиваются круглый год. По решению руководства колонии № 7 в августе прошлого года там установили теплицу, провели отопление, смонтировали двойной слой поликарбоната.

Осужденные подготовили землю к высадке рассады, занимались культивацией и заменой грунта. После завершения всех работ, высадили первую пробную партию огурцов, урожайность превысила все ожидания – собранные овощи в кратчайшие сроки были проданы в местном магазине, а участок растениеводства решили расширить и усовершенствовать.

В текущем году в теплице высадили сорта огурцов «Кураж», «Герман» и «Маша». Уже собрано более 800 кг плодов, а планируемый урожай до конца сезона составит около двух тонн. Помимо огурцов в теплице высадили несколько сортов перца – «Испанский сладкий», «Богатырь» и «Атлант». Со 100 кустов овощеводы планируют собрать около 100 кг плодов.