Начальник отдела Росреестра расскажет тулякам о земельном надзоре
В региональном управлении ведомства пройдёт тематическая горячая линия.
В Управлении Росреестра по Тульской области в среду, 21 июля, состоится горячая линия по вопросам в сфере государственного земельного надзора. Жители региона узнают о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.
На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Тульской области Максим Козлов. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 34-44-75.
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