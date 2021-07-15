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Начальник отдела Росреестра расскажет тулякам о земельном надзоре

Начальник отдела Росреестра расскажет тулякам о земельном надзоре

В региональном управлении ведомства пройдёт тематическая горячая линия.

В Управлении Росреестра по Тульской области в среду, 21 июля, состоится горячая линия по вопросам в сфере государственного земельного надзора. Жители региона узнают о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.

На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Тульской области Максим Козлов. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 34-44-75.

 

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