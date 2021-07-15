Где в Туле выключат свет 16 июля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 18.00 обесточены будут следующие дома:
- ул. Баженова, 12-а,
- ул. Кутузова, 17, 15, 15-а, 19, 21,
- ул. Жаворонкова, 5,
- ул. Ф. Энгельса, 64,
- ул. Рязанская, 20, 22, 1,
- 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
- 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- ул. 3-я Овражная, 4-32 (чётн.), 11-23 (нечётн.,)
- ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
- ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 21-39 (нечётн.),
- ул. Овражная, 14-44 (чётн.),
- ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.),
- Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
- 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 1-п,
- 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
- 10-й пр-д, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з,
- п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а,
- пер. Охотный, 2, 5, 6, 7,
- пер. Соснянский, 3-а, 3-13,
- ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.),
- пер. Поддубный, 8,
- ул. Ушинского, 10, 12, 27, 28, 30-47.
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