68% сотрудников офисов Сбера в Тульской области вакцинировались от COVID-19

Тульское отделение Сбербанка достигло уровня вакцинации одним или двумя компонентами среди сотрудников в 68%. Таким образом, Сбер исполнил постановление Главного государственного санитарного врача по Тульской области об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан.

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк»:

Сергей Ющенко – Сбербанк предпринимает все меры для сохранения здоровья наших клиентов и сотрудников. Поскольку прививка является единственным эффективным способом защиты от коронавирусной инфекции, мы при активном содействии министерства здравоохранения региона оперативно организовали процесс вакцинации и сделали его максимально доступным и простым для наших сотрудников. Сегодня 68% сотрудников Тульского отделения Сбербанка сделали профилактические прививки хотя бы первым компонентом одной из российских вакцин от COVID-19. В ближайшее время мы прогнозируем дальнейший рост уровня вакцинации.

Кроме того, несмотря на вакцинацию сотрудников, в офисах Сбербанка, соблюдаются все необходимые меры безопасности: сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах размещены санитайзеры.

справка о компании

ПАО «Сбербанк» — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО «Сбербанк» является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО «Сбербанк» плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.