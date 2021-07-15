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Предприимчивая сотрудница кимовской больницы за деньги выдавала фиктивные справки о вакцинации

Предприимчивая сотрудница кимовской больницы за деньги выдавала фиктивные справки о вакцинации

По предварительным данным, женщина успела заработать около 20 тыс. рублей. А затем ее задержали полицейские.

Сотрудники полиции установили подозреваемую в мошенничестве при оформлении документов о вакцинации от коронавируса.

Как стало известно Myslo, специалист по закупкам кимовской больницы за деньги выдавала справки о якобы проведенной вакцинации. По нашей информации, 38-летняя женщина успела заработать на этом около 20 тысяч рублей.

– Она убеждала знакомых и других горожан, которые к ней обращались, что за денежное вознаграждение сможет помочь с оформлением фиктивных документов о прохождении вакцинации. Обращавшимся к ней жителям Кимовска женщина отдавала справку с печатью медицинского учреждения, где содержалась информация о якобы проведенной вакцинации. При этом подозреваемая сообщала, что выданный документ имеет то же значение, что и сертификат, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Женщину задержали при проведении оперативных мероприятий. По предварительным данным, подозреваемая успела выдать изготовленные фиктивные документы жителям не только Кимовского, но и других районов области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:25 +2
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