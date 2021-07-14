новости
новости
Регистрация
В Туле мужчину осудили за убийство без причины
Фото: архив Myslo.

В Туле мужчину осудили за убийство без причины

Обвиняемому не понравился внешний вид потерпевшего.

В Туле ранее судимый 42-летний местный житель признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области. 
 
Судом установлено, что вечером 26 марта на улице Патронной в Пролетарском округе был обнаружен труп 43-летнего мужчины. Убийцу удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый 42-летний туляк. По нашей информации, обвиняемый не был знаком с жертвой – ему просто не понравился внешний вид мужчины, и он затеял конфликт. В ходе ссоры нетрезвый злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом в спину и шею, после чего сбежал. От полученных ран тот скончался. Обвиняемого задержали в момент, когда он планировал покинуть территорию города. 
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. 
 
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:50 +1
Другие статьи по темам
Прочее
криминалубийствоприговор судаСУ СК России по Тульской области
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Названы сроки начала вакцинации подростков от ковида
Названы сроки начала вакцинации подростков от ковида
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 153 случая заболевания и 7 смертей
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 153 случая заболевания и 7 смертей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.