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В Туле мужчину осудили за убийство без причины
Обвиняемому не понравился внешний вид потерпевшего.
В Туле ранее судимый 42-летний местный житель признан виновным в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
Судом установлено, что вечером 26 марта на улице Патронной в Пролетарском округе был обнаружен труп 43-летнего мужчины. Убийцу удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый 42-летний туляк. По нашей информации, обвиняемый не был знаком с жертвой – ему просто не понравился внешний вид мужчины, и он затеял конфликт. В ходе ссоры нетрезвый злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом в спину и шею, после чего сбежал. От полученных ран тот скончался. Обвиняемого задержали в момент, когда он планировал покинуть территорию города.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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