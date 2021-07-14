В Туле мужчину осудили за убийство без причины

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В Туле ранее судимый 42-летний местный житель признан виновным в убийстве , сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Судом установлено, что вечером 26 марта на улице Патронной в Пролетарском округе был обнаружен труп 43-летнего мужчины. Убийцу удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый 42-летний туляк. По нашей информации, обвиняемый не был знаком с жертвой – ему просто не понравился внешний вид мужчины, и он затеял конфликт. В ходе ссоры нетрезвый злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом в спину и шею, после чего сбежал. От полученных ран тот скончался. Обвиняемого задержали в момент, когда он планировал покинуть территорию города.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.