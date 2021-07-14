ДТП с «Делимобилем» в Туле: водитель скрылся после ДТП, а в момент задержания оказался пьяным
ГИБДД озвучила подробности утренней аварии на ул. Новотульской.
14 июля в 8.30 на улице Новотульской Volkswagen Polo врезался в бетонный забор.
Водитель скрылся после ДТП, но вскоре был установлен и задержан. Им оказался 23-летний житель Тулы.
В отношении него были составлены административные материалы по части 2 и 3 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, а также невыполнение запрета водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП.
Напомним, утром 14 июля на улице Новотульской в районе «Тулачермета» водитель автомобиля каршеринга «Делимобиль» Volkswagen Polo врезался в бетонную стену и проломил ее.
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