ДТП с «Делимобилем» в Туле: водитель скрылся после ДТП, а в момент задержания оказался пьяным

14 июля в 8.30 на улице Новотульской Volkswagen Polo врезался в бетонный забор.

Водитель скрылся после ДТП, но вскоре был установлен и задержан. Им оказался 23-летний житель Тулы.

В отношении него были составлены административные материалы по части 2 и 3 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, а также невыполнение запрета водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП.