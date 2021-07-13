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Как работает самый большой пункт вакцинации в Тульской области: репортаж из ГКЗ

Как работает самый большой пункт вакцинации в Тульской области: репортаж из ГКЗ

Планируется, что прививочный пункт в Городском концертном зале будет работать до конца лета.

В Городском концертном зале Тулы открылся масштабный пункт вакцинации от ковида. Эта точка стала самой большой в регионе. Одновременно здесь работают 15 медицинских бригад.

В ГКЗ с самого утра многолюдно. По самым скромным подсчетам, около десяти утра своей очереди на прививку ожидали более 300 человек.

Заведующая поликлиническим отделением горбольницы № 7 г. Тулы Мария Паньшина рассказала:

Мария Паньшина

– Пункт расположен очень удобно — в центре города. Здесь работают 15 бригад, которые готовы одномоментно принять пациентов. На первом этаже также работает дополнительная бригада — для маломобильных граждан и тех, кому тяжело перемещаться. Пациенты приходят без записи.

По словам Марии Владимировны, здесь работают 30 медсестер и 15 врачей из городских больниц Тулы, волонтеры. Им помогают военные врачи, которые прибыли в наш регион из Подмосковья.

За первый день работы в ГКЗ вакцинировали 350 пациентов, сегодня такое количество человек привили за пару часов.

Мария Паньшина отметила, что медики готовы принять большое количество пациентов — вакцины хватит на всех.

В ГКЗ прививают «Спутником V». Вакцина хранится в специальных холодильниках при температуре от +2 до +8 градусов.

По словам Ольги Гусаровой, старшей медсестры поликлиники № 3 горбольницы № 7, есть ампулы, в которых одна доза вакцины, есть, где две сразу. На столе у врачей они хранятся не более 15 минут.

Кроме того, бывает вакцина, где по пять доз в одном флаконе. Она хранится в замороженном виде — при температуре до -18 градусов. Размораживают ее за пять минут до вакцинации.

– Но прежде чем это сделать, медики должны набрать пять пациентов, чтобы вакцина не пропала.

Отметим, что в ГКЗ можно получить и второй компонент вакцины.

Но в случае, если нет возможности получить его по месту вакцинации первым компонентом. Для этого необходимо взять с собой памятку с того места, где вы делали первую прививку.

Пункт вакцинации в ГКЗ открыт ежедневно с 10.00 до 19.00. Предварительно записываться не нужно.

Остальные пункты вакцинации смотрите на карте:

 

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Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 39
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Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 43
Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 44
Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 45
Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 46
Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 47
Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 48
Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 49
Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 50
Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 51
Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 52
Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 53
Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 54
Пункт вакцинации в ГКЗ, Фото: 55
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