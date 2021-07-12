В Тульской области более 1000 больных коронавирусом находятся на лечении в инфекционных госпиталях
Из них более 400 человек – в тяжелом состоянии.
На заседании оперштаба министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк рассказал, что в регионе снижается число госпитализаций ковидных больных.
За неделю в больницы области попали 637 человек, что ниже уровня госпитализаций предыдущей недели. Наблюдается убыль занятости коечного фонда.
В инфекционных госпиталях находятся 1169 человек, их них более 400 — в тяжелом состоянии, 97 — в реанимации.
В регионе свободна 571 койка, или 33% от общего числа.
В киреевской больнице продолжаются работы по созданию резервных коек.
Сформирован запас лекарств. На склады поступило лекарственных препаратов на 6 млн рублей, на этой неделе ожидаются еще поставки — на 4 млн.
По словам главы Роспотребнадзора Тульской области Александра Ломовцева, на прошедшей неделе среди лиц, вернувшихся с российских курортов, зафиксировано 7 случаев коронавируса. Туляки привезли его из Сочи, Анапы, Ессентуков, Геленджика, Кисловодска.
Продолжается контроль за обследованием прибывших из-за границы.
Среди прибывших из-за рубежа с положительным тестом на ковид выявлено четыре человека. Они приехали с Кубы, из Мексики и Украины.
Губернатор Алексей Дюмин выразил благодарность жителям, которые соблюдают антиковидные меры безопасности, и отметил, что ограничительные меры, принятые правительством, сыграли свою роль.
– Требования Роспотребнадзора выполняются нашими жителями, — сказал Дюмин.
По его словам, существенную роль в этом играет вакцинация, которая в регионе идет по нарастающей.
сегодня, в 16:03, 9 1554 -3
сегодня, в 12:00, 22 823 -3
сегодня, в 11:03, 5 1156 -1
вчера, в 11:23, 54 2395 -6
Другие статьи по темам
Люди
Место