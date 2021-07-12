В Тульской области более 1000 больных коронавирусом находятся на лечении в инфекционных госпиталях

Из них более 400 человек – в тяжелом состоянии.

На заседании оперштаба министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк рассказал, что в регионе снижается число госпитализаций ковидных больных.

За неделю в больницы области попали 637 человек, что ниже уровня госпитализаций предыдущей недели. Наблюдается убыль занятости коечного фонда.

В инфекционных госпиталях находятся 1169 человек, их них более 400 — в тяжелом состоянии, 97 — в реанимации.

В регионе свободна 571 койка, или 33% от общего числа.

В киреевской больнице продолжаются работы по созданию резервных коек.

Сформирован запас лекарств. На склады поступило лекарственных препаратов на 6 млн рублей, на этой неделе ожидаются еще поставки — на 4 млн.

По словам главы Роспотребнадзора Тульской области Александра Ломовцева, на прошедшей неделе среди лиц, вернувшихся с российских курортов, зафиксировано 7 случаев коронавируса. Туляки привезли его из Сочи, Анапы, Ессентуков, Геленджика, Кисловодска.

Продолжается контроль за обследованием прибывших из-за границы.

Среди прибывших из-за рубежа с положительным тестом на ковид выявлено четыре человека. Они приехали с Кубы, из Мексики и Украины.

Губернатор Алексей Дюмин выразил благодарность жителям, которые соблюдают антиковидные меры безопасности, и отметил, что ограничительные меры, принятые правительством, сыграли свою роль.

– Требования Роспотребнадзора выполняются нашими жителями, — сказал Дюмин.

По его словам, существенную роль в этом играет вакцинация, которая в регионе идет по нарастающей.