Тульский Роспотребнадзор начнет проверки предприятий на количество привитых сотрудников

Фото из архива Myslo.

Об этом глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил на оперативном совещании у губернатора Тульской области.

По словам главного санврача, уже на следующей неделе на предприятиях региона начнутся проверки на количество привитых от ковида сотрудников. Напомним, согласно постановлению Роспотребнадзора, в Тульской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. К ним относятся работники предприятий торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, также государственные гражданские служащие и сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Провести вакцинацию первым компонентом необходимо до 15 июля, вторым – до 15 августа. Планируется привить не менее 60% от общей численности сотрудников. Ответственность за исполнение постановления возложена на руководителей организаций и предприятий, а также на индивидуальных предпринимателей, работающих в регионе.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.