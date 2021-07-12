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Тульский Роспотребнадзор начнет проверки предприятий на количество привитых сотрудников
Фото из архива Myslo.

Тульский Роспотребнадзор начнет проверки предприятий на количество привитых сотрудников

Вакцинированных должно быть 60%.

Об этом глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил на оперативном совещании у губернатора Тульской области.

По словам главного санврача, уже на следующей неделе на предприятиях региона начнутся проверки на количество привитых от ковида сотрудников. Напомним, согласно постановлению Роспотребнадзора, в Тульской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. К ним относятся работники предприятий торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, также государственные гражданские служащие и сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Провести вакцинацию первым компонентом необходимо до 15 июля, вторым – до 15 августа. Планируется привить не менее 60% от общей численности сотрудников. Ответственность за исполнение постановления возложена на руководителей организаций и предприятий, а также на индивидуальных предпринимателей, работающих в регионе.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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