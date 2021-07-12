На заводе Haval в Тульской области две вспышки ковида: остановлена работа двух участков

Фото из архива пресс-службы правительства Тульской области.

Об этом рассказал главный санитарный врач Тульской области на оперативном совещании у губернатора.

По словам Александра Ломовцева, за прошедшую неделю зарегистрировано 12 заносов covid-19 на промышленные предприятия региона. Эта цифры примерно на уровне позапрошлой недели. В основном эти случаи не имели продолжения, заболевания не были массовыми. Исключение составил завод Haval, в котором на двух участках заболели сразу 18 человек. Работа этих участков приостановлена, проводятся противоэпидемические мероприятия, организованы проверки.

В образовательных учреждениях Тульской области зафиксировано шесть случаев заноса коронавируса (на прошлой неделе их было 12). В детском оздоровительном лагере «Сигнал» зафиксирован один случай заболевания среди персонала — один из сотрудников болел бессимптомно. Он изолирован, приняты противоэпидемические меры.