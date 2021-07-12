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Как тулякам пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости

Как тулякам пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости

Об этом расскажут специалисты регионального Управления Росреестра.

В Управлении Росреестра по Тульской области в четверг, 15 июля, состоится горячая линия по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Все тонкости этого процесса разъяснить разъяснит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой Татьяна Чернышева. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 77-33-18.

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сегодня, в 08:25 −1
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