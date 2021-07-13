В Плехановском таборе сносят дома: репортаж

13 июля приставы приступили к очередному сносу незаконных построек в поселке Плеханово Большой Тулы. По информации Myslo, в планах — убрать девять незаконных построек.

К работам приступили в восемь часов утра. На месте работают судебные приставы-исполнители, ОМОН и полиция обеспечивают порядок и безопасность. Также в поселок прибыли представители администрации Тулы, в частности, глава Зареченского теруправления Максим Щербаков.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, пока работы идут без конфликтов, таборяне воспринимают происходящее спокойно.

Жанна Булгакова, начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Тульской области, рассказала:

Жанна Булгакова – Мы приступили к исполнению решения судов, вступивших в законную силу по данным домам. На сегодня планировалось снести девять домов, однако по факту снесен только один, остальные дома собственники разобрали сами во исполнение судебного решения.

Напомним, это не первая «спецоперация» по сносу нелегальных построек в цыганском таборе. Самая масштабная зачистка была в 2016 году, когда в Плеханово обнаружили несколько незаконных врезок в газопровод и водопровод и ликвидировали их. Местное население пошло на конфликт с полицией и администрацией и устроило настоящий бунт.