Почему в XXI веке в Тульской области не могут победить борщевик?

Фото из архива Myslo.

Этот вопрос обсуждался 12 июля на оперативном совещании у губернатора.

По данным Ситуационного центра, от жителей региона продолжают поступать жалобы на заросли борщевика, в основном из Тулы, Новомосковска, Алексина, Заокского и Киреевского районов.



Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин доложил, что в 2021 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Тульской области» на комплексную борьбу с борщевиком предусмотрено более 22 млн рублей.

Средства распределены по муниципальным образованиям в соответствии с заявками. Планируемая площадь обработки — порядка 1600 га.

Обработке подлежат земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов, находящиеся в муниципальной собственности.

Первый этап завершен, второй планируется в августе-сентябре. Из поступивших обращений в зону обработки попали более 300 га. При этом в регионе есть частные территории, заросшие борщевиком.



Губернатор поручил министру Алексею Степину проработать современные способы борьбы с борщевиком.

А у вас возле дома растет борщевик? Укажите место, мы соберем жалобы и отправим ответственным чиновникам. Знаете способ борьбы с опасным растением? Пишите в комментариях!