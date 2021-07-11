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Погода в Туле 12 июля: ясно и до 30 градусов тепла

Погода в Туле 12 июля: ясно и до 30 градусов тепла

Лишь ночью столбик термометра опустится до +20.

По прогнозам синоптиков, в понедельник на территории Тульской области ожидается ясная погода. Днем и вечером до +30, ночью возможно снижение температуры до +20.
 
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. В жару лучше надевать воздухопроницаемую одежду из хлопка, избегать физических нагрузок, двигаться не спеша и чаще находиться в тени.
 
Также следует употреблять больше жидкости, пить минеральную воду без газа.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 07:46 +2
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