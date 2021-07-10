В Туле мажор на Porsche Cayenne накопил штрафов на 200 тысяч рублей

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Приставам пришлось ограничить его в праве распоряжения дорогой иномаркой.

В отделении судебных приставов Центрального района Тулы находились исполнительные производства о взыскании с 30-летнего туляка задолженности по 149 штрафам ГИБДД на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Мужчина погашать задолженность не спешил, поэтому приставам пришлось вынести постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего должнику автомобиля Porsche Cayenne.

Убедившись в том, что запрет будет снят только после полного погашения задолженности, туляк оплатил все штрафы.