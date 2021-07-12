«Арсенал» одержал первую победу на сборах в Австрии

Фото ПФК «Арсенал».

11 июля наша команда сыграла с участником еврокубков и вице-чемпионом Азербайджана клубом «Карабах» – 1:0.

В контрольном матче «Арсенал» обыграл «Карабах» со счетом 1:0. Новичок Евгений Марков забил на 20-й минуте, и азербайджанцам не удалось до конца матча поразить ворота туляков.