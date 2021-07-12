Фото ПФК «Арсенал».
«Арсенал» одержал первую победу на сборах в Австрии
11 июля наша команда сыграла с участником еврокубков и вице-чемпионом Азербайджана клубом «Карабах» – 1:0.
В контрольном матче «Арсенал» обыграл «Карабах» со счетом 1:0. Новичок Евгений Марков забил на 20-й минуте, и азербайджанцам не удалось до конца матча поразить ворота туляков.
В клубе отмечают, что «Арсенал» продолжает набирать обороты: выздоравливают травмированные, начинают вырисовываться связки — через пару недель команда начнет новый сезон в РПЛ.
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