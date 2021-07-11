Губернатор Тульской области поздравил почтовиков с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба правительства ТО

Губернатор Тульской области обратился с поздравлением к сотрудникам и ветеранам почтовой связи! Алексей Дюмин напомнил, что в этом году исполняется 150 лет со дня образования в Туле городской почты.

«Это событие положило начало развитию отрасли в нашем регионе, открыло жителям новые возможности для общения. Сегодня вы храните и передаете лучшие традиции российской почты. При этом идете в ногу со временем, активно используете передовые технологии, внедряете современные сервисы для удобства граждан. Благодаря вам наши жители своевременно получают пенсии и социальные выплаты, посылки, письма и переводы от близких», - гласит текст поздравления.

Глава региона поблагодарил сотрудников почтовой связи за неравнодушие, преданность делу и заботу о людях, а также пожелал им здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго.