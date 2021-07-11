новости
новости
Регистрация
Губернатор Тульской области поздравил почтовиков с профессиональным праздником
Фото: пресс-служба правительства ТО

Губернатор Тульской области поздравил почтовиков с профессиональным праздником

Глава региона поблагодарил сотрудников почтовой связи за неравнодушие, преданность делу и заботу о людях.

Губернатор Тульской области обратился с поздравлением к сотрудникам и ветеранам почтовой связи! Алексей Дюмин напомнил, что в этом году исполняется 150 лет со дня образования в Туле городской почты.
 
«Это событие положило начало развитию отрасли в нашем регионе, открыло жителям новые возможности для общения. Сегодня вы храните и передаете лучшие традиции российской почты. При этом идете в ногу со временем, активно используете передовые технологии, внедряете современные сервисы для удобства граждан. Благодаря вам наши жители своевременно получают пенсии и социальные выплаты, посылки, письма и переводы от близких», - гласит текст поздравления.
 
Глава региона поблагодарил сотрудников почтовой связи за неравнодушие, преданность делу и заботу о людях, а также пожелал им здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 15:03 −9
Другие статьи по темам
Событие
поздравление губернаторапоздравление
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле дерево упало на детскую площадку во дворе многоквартирного дома
В Туле дерево упало на детскую площадку во дворе многоквартирного дома
Туляки спасаются от жары в пруду Центрального парка: фоторепортаж
Туляки спасаются от жары в пруду Центрального парка: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.