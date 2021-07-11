новости
новости
Регистрация
В Туле дерево упало на детскую площадку во дворе многоквартирного дома
Фото: Константин О.

В Туле дерево упало на детскую площадку во дворе многоквартирного дома

Ствол так и лежит уже сутки.

Туляк Константин О. прислал в редакцию снимки, сделанные во дворе дома № 19 по ул. Бондаренко в Туле. По словам мужчины, накануне там прямо на детскую площадку упало дерево.
 
«Произошло 10 июля, примерно в 15.20. Упало из-за ветхости. Детей успели убрать, благодаря чему трагедии удалось избежать. Спустя сутки дерево так и лежит на детской площадке. УК «Уют Дом»», — сообщил автор фото.
Галерея
В Туле дерево упало на детскую площадку во дворе многоквартирного дома, Фото: 1
В Туле дерево упало на детскую площадку во дворе многоквартирного дома, Фото: 2
В Туле дерево упало на детскую площадку во дворе многоквартирного дома, Фото: 3
В Туле дерево упало на детскую площадку во дворе многоквартирного дома, Фото: 4
В Туле дерево упало на детскую площадку во дворе многоквартирного дома, Фото: 5
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:59 +1
Другие статьи по темам
Событие
упало дереводетская площадка
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: белый BMW успел на желтый, но только по встречке
«Накажи автохама»: белый BMW успел на желтый, но только по встречке
Губернатор Тульской области поздравил почтовиков с профессиональным праздником
Губернатор Тульской области поздравил почтовиков с профессиональным праздником
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.