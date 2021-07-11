В Туле дерево упало на детскую площадку во дворе многоквартирного дома

Фото: Константин О.

Ствол так и лежит уже сутки.

Туляк Константин О. прислал в редакцию снимки, сделанные во дворе дома № 19 по ул. Бондаренко в Туле. По словам мужчины, накануне там прямо на детскую площадку упало дерево.

«Произошло 10 июля, примерно в 15.20. Упало из-за ветхости. Детей успели убрать, благодаря чему трагедии удалось избежать. Спустя сутки дерево так и лежит на детской площадке. УК «Уют Дом»», — сообщил автор фото.