В Туле откроется выставка, посвященная В.И. Далю
Вход на открытие будет свободным.
«Тульское музейное объединение» приглашает на открытие выставки «Владимир Даль. Доброму — добрая память». Вернисаж состоится 15 июля 2021 года, в Доме-музее
В. В. Вересаева.
На выставке будут представлены уникальные экспонаты из Музея
В. И. Даля (Москва). К ним относятся личные вещи лексикографа: готовальня с чертежными инструментами (первая половина XIX в.), медицинские инструменты (XIX в.)
Не менее уникальны книжные раритеты: Толковый словарь живого великорусского языка в 4 томах (1863г., 1865 г.), «
В. И. Даль. Полное собрание сочинений» в 10-ти томах (1897г.), «Даль В. И. Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и пр.» и другие.
В рамках вернисажа с лекцией о неизвестных фактах биографии ученого выступит руководитель музея Ирина Александровна Клейменова. А потомок Даля, Анастасия Александровна Клейменова, расскажет о вещах своего известного прапрапрадеда, представленных в экспозиции.
Тула, ул. Гоголевская, 82. Тел. (4872) 56−77−31
Вернисаж в 13:00
Возрастная категория: 6+
Вход на открытие свободный
Выставка работает до 25 августа 2021 года
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