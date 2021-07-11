новости
новости
Регистрация
В Туле откроется выставка, посвященная В.И. Далю

В Туле откроется выставка, посвященная В.И. Далю

Вход на открытие будет свободным.

«Тульское музейное объединение» приглашает на открытие выставки «Владимир Даль. Доброму — добрая память». Вернисаж состоится 15 июля 2021 года, в Доме-музее В. В. Вересаева.
 
На выставке будут представлены уникальные экспонаты из Музея В. И. Даля (Москва). К ним относятся личные вещи лексикографа: готовальня с чертежными инструментами (первая половина XIX в.), медицинские инструменты (XIX в.)
 
Не менее уникальны книжные раритеты: Толковый словарь живого великорусского языка в 4 томах (1863г., 1865 г.), «В. И. Даль. Полное собрание сочинений» в 10-ти томах (1897г.), «Даль В. И. Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и пр.» и другие.
 
 
В рамках вернисажа с лекцией о неизвестных фактах биографии ученого выступит руководитель музея Ирина Александровна Клейменова. А потомок Даля, Анастасия Александровна Клейменова, расскажет о вещах своего известного прапрапрадеда, представленных в экспозиции.
 
Тула, ул. Гоголевская, 82. Тел. (4872) 56−77−31
Вернисаж в 13:00
Возрастная категория: 6+
Вход на открытие свободный
Выставка работает до 25 августа 2021 года
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
Владимир Дальвыставкановая выставка
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: торопыжка на Renault Duster дважды за 20 секунд успел за сплошную
«Накажи автохама»: торопыжка на Renault Duster дважды за 20 секунд успел за сплошную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.