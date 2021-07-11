В Туле откроется выставка, посвященная В.И. Далю

«Тульское музейное объединение» приглашает на открытие выставки «Владимир Даль. Доброму — добрая память». Вернисаж состоится 15 июля 2021 года, в Доме-музее В. В. Вересаева .

На выставке будут представлены уникальные экспонаты из Музея В. И. Даля (Москва). К ним относятся личные вещи лексикографа: готовальня с чертежными инструментами (первая половина XIX в.), медицинские инструменты (XIX в.)

Не менее уникальны книжные раритеты: Толковый словарь живого великорусского языка в 4 томах (1863г., 1865 г.), « В. И. Даль . Полное собрание сочинений» в 10-ти томах (1897г.), «Даль В. И. Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и пр.» и другие.

В рамках вернисажа с лекцией о неизвестных фактах биографии ученого выступит руководитель музея Ирина Александровна Клейменова. А потомок Даля, Анастасия Александровна Клейменова, расскажет о вещах своего известного прапрапрадеда, представленных в экспозиции.

Тула, ул. Гоголевская, 82. Тел. (4872) 56−77−31

Вернисаж в 13:00

Возрастная категория: 6+

Вход на открытие свободный

Выставка работает до 25 августа 2021 года