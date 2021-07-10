В Ефремове завершается благоустройство Красной площади

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В райцентре уже благоустроен парк Бунина и площадь перед Домом культуры. Продолжается благоустройство Красной площади – проект получил название «Сердце Ефремова». Ход работ обсуждался во время рабочей поездки губернатора Алексея Дюмина в райцентр.

Проект «Сердце Ефремова» включает в себя преобразование площади между оживленными транспортными артериями, на котором расположатся арт-объекты и уличная галерея со сменной экспозицией. По словам главы администрации Ефремова Сергея Балтабаева, завершение работ перенесено на этот год.

В прошлом году на площади были обустроены пешеходные дорожки, установлены два новых остановочных павильона. Также появились входная группа, освещение, два стилобата. Изюминка проекта – малые архитектурные формы, которые иллюстрируют исторический облик центра Ефремова. В этом году будут завершены укладка плитки, асфальтирование и озеленение.

По словам зампредседателя правительства Тульской области Элеоноры Шевченко, площадь станет не только современной и комфортной, но и получит историческое наполнение, которое даст жителям и гостям города возможность больше узнать о его истории.

– Жители Тульской области всегда принимают самое активное участие в решении вопросов, связанных с преображением парков, дворов, скверов. Наша задача – не подвести их и выполнить все запланированные работы. Такие места в муниципалитетах становятся точками притяжения для жителей и туристов, – сказал Алексей Дюмин.