В Новомосковске экипаж Росгвардии столкнулся с «Ниссаном»

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Накануне, 9 июля, примерно в 17.00 в Новомосковске, на пересечении улиц Садовского и Октябрьской произошло ДТП. Столкнулись служебная «Лада» регионального Управления Росгвардии и кроссовер Nissan.

Судя по расположению транспортных средств на проезжей части, росгвардейцы ехали по второстепенной дороге либо совершали разворот, а иномарка двигалась по главной. Информации о пострадавших не поступало, машины получили механические повреждения.