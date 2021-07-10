В Новомосковске экипаж Росгвардии столкнулся с «Ниссаном»
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Накануне, 9 июля, примерно в 17.00 в Новомосковске, на пересечении улиц Садовского и Октябрьской произошло ДТП. Столкнулись служебная «Лада» регионального Управления Росгвардии и кроссовер Nissan.
Судя по расположению транспортных средств на проезжей части, росгвардейцы ехали по второстепенной дороге либо совершали разворот, а иномарка двигалась по главной. Информации о пострадавших не поступало, машины получили механические повреждения.
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