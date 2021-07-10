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Туристы из Тулы оставили каракули на карельской скале
Фото: karelia.news

Туристы из Тулы оставили каракули на карельской скале

Местные жители осудили поступок гостей, а сами туляки извинились за «первобытные привычки» земляков.

В одном из интернет-пабликов Медвежьегорска (Республика Карелия) появилась фотография, сделанная на трассе «Кола». Автодорога проходит вдоль высоких скал, на одной из которых некие Виталик, Рамик и «Вектас» из Тулы решили увековечить дату своего посещения Карелии – 23 апреля текущего года.

Как пишет интернет-портал Karelia.News, коренные жители республики такому «наскальному творчеству» не обрадовались – им пришлось вручную оттирать эти надписи.

«Уважаемые гости Карелии! Скалы отмыли от ваших каракуль! Нашёлся «умник» – ваш земляк и на чистом месте оставил память о себе», – говорится в посте.

Среди посетителей паблика нашлись туляки, которые извинились перед карелами, пообещали найти несознательного Виталика и наказать его, посетовав, что: «Так и не вывелись из людей первобытные привычки рисовать на скалах».

Недавно в Карелии запустили проект по очистке скал от надписей. На него было потрачено 4 млн рублей. За два месяца 30 тысяч квадратных метров скал были очищены от надписей, оставленных туристами более чем за 50 лет. Кстати, после этого возле скал установили таблички с призывом соблюдать чистоту, но, судя по всему, Виталик и его друзья эту просьбу проигнорировали. 

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