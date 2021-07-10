В Тульской области Renault Sandero опрокинулся в кювет: пострадали двое детей

Фото из архива MySlo

Кроме того, повреждения получили женщина-водитель и её 60-летняя пассажирка. Они госпитализированы.

В 10.30, на 55-м километре дороги «Лапотково – Ефремов», 33-летняя женщина на Renault Sandero съехала с дороги в кювет, после чего машина опрокинулась.

Пострадала водитель и ее пассажирки – женщина 1961 года рождения и две девочки – 10 и 5 лет. В момент ДТП младшая находилась в удерживающем устройстве, старшая была пристегнута ремнём безопасности. Пострадавшие госпитализированы.