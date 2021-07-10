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В Тульской области Renault Sandero опрокинулся в кювет: пострадали двое детей
Фото из архива MySlo

В Тульской области Renault Sandero опрокинулся в кювет: пострадали двое детей

Кроме того, повреждения получили женщина-водитель и её 60-летняя пассажирка. Они госпитализированы.

В 10.30, на 55-м километре дороги «Лапотково – Ефремов», 33-летняя женщина на Renault Sandero съехала с дороги в кювет, после чего машина опрокинулась.

Пострадала водитель и ее пассажирки – женщина 1961 года рождения и две девочки – 10 и 5 лет. В момент ДТП младшая находилась в удерживающем устройстве, старшая была пристегнута ремнём безопасности. Пострадавшие госпитализированы.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:27 +3
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Место
Тульская область
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