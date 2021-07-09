Жители Большой Тулы пожаловались на невыносимую вонь с птицефабрики «Тульская»

В редакцию Myslo обратились жители деревни Сине-Тулица. Они пожаловались, что каждый день в их населенном пункте стоит невыносимая вонь курьяка и аммиака. Виновником этого жильцы называют птицефабрику «Тульская».

Галина Алексеевна Семизарова рассказала:

Галина Семизарова – В поле недалеко от нашей деревни стали свозить необработанный куриный помет. Запах просто невыносимый! Мы не можем открыть окна, мучаемся головными болями, поднимается давление. Вместе с этой проблемой появилась еще одна — мухи. Они повсюду, готовить еду невозможно. Я везде развесила липкие ленты, даже на улице...

Роман Качалкин говорит, что из-за этой ситуации у его ребенка обострилась астма:

Роман Качалкин – Раньше проблема с запахом появлялась периодически — раз в полгода, но сейчас мы вынуждены дышать этим постоянно. Водители птицефабрики рассказали нам, что предприятие купило участок, и теперь туда свозится необработанный курьяк. Это не вонь, а химическое оружие! Сколько нас еще будут травить?!

По словам жителей, они пытались самостоятельно поговорить с руководством птицефабрики, но диалога не вышло.

После этого туляки вычислили месторасположение поля, на которое большегрузы свозят отходы. Оно находится недалеко от деревни Бабанино.

Корреспонденты Myslo побывали на этом месте. Действительно, оттуда разносится сильный запах куриного помета. Но на момент нашего приезда его там было не так много, а в поле работали трактора.

Жители говорят, что накануне с проверкой приезжала прокуратура (в ведомство пожаловались жильцы из поселка Скворцово), и после этого птицефабрика убрала отходы в другое место.

Жители планируют написать коллективное обращение к губернатору Алексею Дюмину.

– Мы устали жить в такой обстановке! Вчера пришлось выходить из дома в респираторе. От этой вони страдаем не только мы, но и жители близлежащих населенных пунктов — Торхово, Бабанино, Бушевские Поляны, Скворцово. А когда ветер меняется, воняет и в Заречье, рядом с Баташами, — посетовал Николай Осетров, житель деревни Сине-Тулица.

Как рассказали Myslo в пресс-службе прокуратуры Тульской области, по данному факту ведомство проводит проверку.

Напомним, жители Большой Тулы уже не первый год жалуются на птицефабрику «Тульская». Пару лет назад эта проблема стояла особенно остро — тогда вонь накрывала и несколько районов Тулы.

В редакцию Myslo пришло множество обращений от читателей. Туляки били тревогу в соцсетях. Корреспонденты Myslo обнаружили горы куриного помета в полях близ деревень Торхово, Теплое, Сине-Тулица.

Прокуратура тогда нашла множество нарушений и выдала руководителю птицефабрики предписание об их устранении.