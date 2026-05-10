Трагедия произошла в декабре прошлого года недалеко от д. Медвенка.

В производстве Ленинского районного суда находилось уголовное дело по обвинению местного жителя в причинении смерти по неосторожности.

В декабре прошлого года трое приятелей приехали в поле недалеко от д. Медвенка, чтобы пристрелять тепловизионные прицелы своих охотничьих карабинов.

Подсудимый взял карабин, принадлежащий его знакомому, зарядил его и отошёл в сторону, чтобы расставить мишени. Возвращаясь обратно, мужчина решил перепрыгнуть через русло реки и, не удержав карабин в руке, спустил курок.

Пуля попала в одного из участников вылазки, который умер в больнице от сквозного от ранения. Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 3,5 года колонии общего режима.