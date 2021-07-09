Газовики доначислили туляку 323 тысячи рублей за вмешательство в работу счетчика

Факт вмешательства в работу прибора учета обнаружили при плановой проверке.

Контролеры газового хозяйства «Газпром межрегионгаз Тула» при плановой проверке приборов учета в одном из частных домов Привокзального района Тулы заметили нарушение целостности счетчика и несоответствие показаний реальному потреблению топлива.

В соответствии с действующим законодательством абоненту доначислили плату за услугу за 3 месяца по нормативу потребления с повышающим коэффициентом 10. Плата составила 323 тысячи рублей. Домовладельцу пришлось погасить образовавшийся долг и установить новый прибор учета.

Всего с начала года специалисты газовых служб в Тульской области выявили пять фактов несанкционированного вмешательства в работу приборов учета газа. Суммарно доначисления этим абонентам превысили 1 млн рублей.