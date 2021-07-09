Мошенница из Алексина почти год незаконно получала пособия на ребенка

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А еще на оплату жилья и коммунальных услуг. Теперь она заплатит штраф.

В Алексине 40-летняя Александра И. признана виновной в мошенничестве при получении выплат.

Судом установлено, что являясь директором ООО «Фалес» [вид деятельности – торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках], обвиняемая в сентябре 2018 года изготовила две справки, в которых указала суммы ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума. После она предоставила справки в местный отдел соцзащиты и 11 месяцев получала ежемесячные пособия на ребенка, оплату жилья и коммунальных услуг. Ущерб от ее действий составил 84 000 рублей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 110 000 рублей.