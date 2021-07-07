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В Донском осужденный получил высшее образование прямо в колонии
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

В Донском осужденный получил высшее образование прямо в колонии

Защита выпускной квалификационной работы проходила в режиме видеосвязи.

В исправительной колонии № 1 УФСИН России по Тульской области осужденный защитил выпускную квалификационную работу. Высшее образование мужчина решил получить, уже отбывая наказание. Завершив учебный курс в Московском открытом институте, он успешно прошел государственную итоговую аттестацию в режиме видеосвязи.

Администрация ИК-1 активно поддерживает желание осужденных получать высшее образование, отмечает пресс-служба пенитенциарного ведомства. Для этого в учреждении созданы необходимые условия, налажено взаимодействие с вузами, организовано дистанционное обучение.

После курса обучения студенты, прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают диплом о высшем образовании по выбранной специальности. По итогам защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия объявила положительную оценку студенту и поздравила с получением высшего образования.

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