К осени более 7000 жителей Плеханово получат качественную воду

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По словам главы региона, в Тульской области проблема качества воды – традиционно одна из самых острых. В последние три года мы комплексно подошли к её решению. Регион активно участвует в федеральных проектах.

– Наша задача – делать всё, чтобы жители были обеспечены качественной водой, – сказал Алексей Дюмин.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что проект реконструкции станции обезжелезивания реализуется за счет средств муниципального бюджета. Выполнены работы по демонтажу старого здания станции и смонтировано здание для новой станции, установлено современное технологическое оборудование. Полностью завершить работы планируется до 1 сентября. По итогам реализации проекта порядка 7000 жителей получат качественную воду.

Дмитрий Миляев также отметил, что реализуется проект по строительству станции очистки воды в населенных пунктах Алешня и Обидимо. По поручению Губернатора идет проектирование станции очистки воды в поселках Ленинский и Ленинский-1.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил о реализации в регионе федерального проекта «Чистая вода». Он отметил, что Тульская область участвует в проекте с 2019 года. В этом году в микрорайоне Южный в Кимовске уже построена станция очистки воды. Завершается строительство станции очистки в пос. Грицовский Веневского района, где в 2020 году были заменены сети водоснабжения.

Строятся объекты очистки воды и в Донском. Работы в микрорайоне Центральный будут закончены в нынешнем году, в Северо-Задонске – в 2022 году.

– Чтобы Тульская область и в дальнейшем получала федеральное финансирование, нужно уже сейчас планировать объекты на будущий год, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Олег Дючков отметил, что уже направлены заявки в Минстрой России по строительству в 2022 году двух станций очистки воды в Суворове и Дубне. Ведутся работы по проектированию еще 16 объектов программы «Чистая вода».

По просьбам жителей Плеханово, по поручению Алексея Дюмина также обустроено уличное освещение на ул. Ленина, отремонтирована дорога Тула-Ленинский, заменены шлагбаум и заградительные брусы на железнодорожном переезде.