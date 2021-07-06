Какие дороги ведут к тульским школам: эксперты ОНФ нашли опасные маршруты

Фото: пресс-служба ОНФ по Тульской области

Общественники проверили подходы к Центрам образования № 32 на ул. Серебровской и № 29 на 2-м проезде Металлургов. Выяснилось, что дорога к ЦО № 32 пролегает от перекрестка ул. Болдина и ул. Зои Космодемьянской. Участок по ул. Зои Космодемьянской не благоустроен: с одной стороны улицы располагается промышленное предприятие, с другой – частный сектор. Тротуара нет, люди идут по проезжей части, рядом с автомобилями.

Вдоль частных домов тянется пешеходная дорожка, однако на некоторых ее участках отсутствует асфальтовое покрытие, пройти там, оставшись чистым, невозможно, а разросшиеся деревья перекрывают дорогу. Кстати, неподалёку находится и детско-юношеская спортивная школа «Восток», где воспитывают будущих чемпионов.

– Обустройство тротуара по маршруту к ЦО №32 включено в план работ управлением транспорта и дорожного хозяйства на этот год. Силами подрядчика мы выполним кронирование деревьев, уберем спиленные ветки, которые брошены здесь на дороге. Главная задача – построить тротуар, установить дорожные знаки, создать искусственные неровности, максимально отделить тротуар от проезжей части. Это будет сделано до 1 сентября. В этом году на приведение в порядок школьных маршрутов в Туле выделены 20 миллионов рублей, собранные за счет платных парковок, – рассказал замначальника городского управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Игнатов.

Общественники отметили, что при подходе к детскому саду ЦО № 29 на 2-м проезде Металлургов отсутствует тротуарная дорожка. Ходить здесь пешком с маленькими детьми или везти коляску затруднительно.

По двум школьным маршрутам к ЦО №29 и №32 в этом году будут выполнены работы по благоустройству тротуара. По словам общественников, по городу работы еще много, но она ведется, и возле школ появляются образцовые переходы, оборудованные светофорами, дорожными знаками, искусственными неровностями и специальными мигающими светофорами.