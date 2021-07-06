Какие дома Тулы будут обесточены 7 июля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Чмутова 158-б, 166-а, 164, 121, 162-б, 168-б, 117, 115, 113,
- 8-й пр-д Мясново 5, 2,
- 4-й Полюсный пр-д 1-28,
- 18-й пр-д Мясново 32, 34, 36, 38,
- 9-й пр-д Мясново 1,
- пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева, 1-10,
- ул. Чекалина 3, 4, 6, 8,
- ул. Первомайская 13-а и объекты в парке,
- ул. Комсомольская, 167, 226, 228, 230, 232,
- ул. Железнодорожная, 36, 38, 38-а, 40, 40-а,
- ул. Токарева, 86-а, 86-б, 86-в,
- ул. Промышленный пр-д, 32, 34, 36,
- ул. Революции 12,
- ул. Лейтейзена 8, 6, 10,
- ул. Клары Цеткин 1-а,
- ул. Р. Зорге, 31, 33,
- ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
- ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
- п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- ул. Ленина, 1-11 (нечётн.), 8, 10, 12,
- ул. М. Горького, 1-10,
- ул. Менделеева, 2,
- пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2,
- ул. Полевая 1-10,
- ул. Маяковского 1-8.
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