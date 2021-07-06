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Какие дома Тулы будут обесточены 7 июля

Какие дома Тулы будут обесточены 7 июля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Чмутова 158-б, 166-а, 164, 121, 162-б, 168-б, 117, 115, 113,
  • 8-й пр-д Мясново 5, 2,
  • 4-й Полюсный пр-д 1-28,
  • 18-й пр-д Мясново 32, 34, 36, 38,
  • 9-й пр-д Мясново 1,
  • пер. Врубовой, 1-41, 41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • ул. Чекалина 3, 4, 6, 8,
  • ул. Первомайская 13-а и объекты в парке,
  • ул. Комсомольская, 167, 226, 228, 230, 232,
  • ул. Железнодорожная, 36, 38, 38-а, 40, 40-а,
  • ул. Токарева, 86-а, 86-б, 86-в,
  • ул. Промышленный пр-д, 32, 34, 36,
  • ул. Революции 12,
  • ул. Лейтейзена 8, 6, 10,
  • ул. Клары Цеткин 1-а,
  • ул. Р. Зорге, 31, 33,
  • ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
  • ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
  • п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
  • ул. Ленина, 1-11 (нечётн.), 8, 10, 12,
  • ул. М. Горького, 1-10,
  • ул. Менделеева, 2,
  • пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2,
  • ул. Полевая 1-10,
  • ул. Маяковского 1-8.
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