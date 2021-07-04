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Туляки: «Посетители миграционного центра спят на газонах в нашем дворе и ходят в туалет»

Туляки: «Посетители миграционного центра спят на газонах в нашем дворе и ходят в туалет»

Жители соседних с миграционным центром на Мира, ул. 54а домов просят наладить работу подразделения.

На днях в редакцию Myslo обратился Константин Струков с просьбой помочь привлечь внимание к работе подразделения по вопросам трудовой миграции, расположенного на ул. Мира, 54а.

«В последние два месяца из-за большого притока посетителей в это подразделение жизнь жителей прилегающих домов стала невыносимой. Мигранты в ожидании приёма ночуют на траве и в автомобилях, справляют нужду, днём ставят машины, мешая проезду транспорта и пешеходам, прилегающая территория усеяна мусором, который сотрудники миграционного ведомства не торопятся убирать и его разносит ветром по близлежащим дворам», – рассказал он в письме, пришедшем на электронную почту.

По его словам, жители обращались уже на телефон доверия губернатора, но им сообщили, что надо по этому вопросу звонить в региональное УМВД.

«По телефону управления по вопросам миграции УМВД по Тульской области нам посоветовали жаловаться министру внутренних дел господину Колокольцеву (хорошо сразу не президенту), что мы и сделали», – добавил Константин.

Мужчина добавляет, что по его мнению, такие учреждения не должны располагаться рядом с жилыми домами. Жители просят уважить их права и законные интересы, а ответственных за организацию работы подразделения по вопросам трудовой миграции скорректировать порядок приема граждан.

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Туляки: «Посетители миграционного центра спят на газонах в нашем дворе и ходят в туалет», Фото: 1
Туляки: «Посетители миграционного центра спят на газонах в нашем дворе и ходят в туалет», Фото: 2
Туляки: «Посетители миграционного центра спят на газонах в нашем дворе и ходят в туалет», Фото: 3
Туляки: «Посетители миграционного центра спят на газонах в нашем дворе и ходят в туалет», Фото: 4
Туляки: «Посетители миграционного центра спят на газонах в нашем дворе и ходят в туалет», Фото: 5
Туляки: «Посетители миграционного центра спят на газонах в нашем дворе и ходят в туалет», Фото: 6
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:16 +2
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