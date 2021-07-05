Тулячка завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

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С 30 июня по 2 июля в Орле проходили Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность России» по дзюдо в рамках Всероссийского турнира памяти Е. Н. Вельковского .

В выступлениях приняли приняли около 300 юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Спортсменка МБУ СШОР «Восток» Мария Пахомова завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 63 кг.