Фото: tula.ru.
Тулячка завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо
В выступлениях принимали участие около 300 спортсменов.
С 30 июня по 2 июля в Орле проходили Всероссийские соревнования ОГФСО «Юность России» по дзюдо в рамках Всероссийского турнира памяти
Е. Н. Вельковского.
В выступлениях приняли приняли около 300 юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Спортсменка МБУ СШОР «Восток» Мария Пахомова завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 63 кг.
«Победа дала право Марии отобраться на Первенство Европы ISF U-15, которое пройдет в начале октября в Орле. Спортсменку подготовили
С. Л. Абрамов и М. О. Чавриков», — сообщает пресс-служба городской администрации.
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