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В Туле супруги воспитывают собаку с ампутированными передними лапами

В Туле супруги воспитывают собаку с ампутированными передними лапами

Боня стала любимицей не только четы Клюшкиных, но и всех их соседей.

Маленького щенка, которого позже назовут Боней, Александр Клюшкин нашел прямо за домом в ноябре прошлого года. Малышка с поврежденными лапами и свалявшейся шерстью тихонько скулила, свернувшись в клубок.
 
– Надо было в магазин идти, но жутко не хотелось – лил дождь и ветер неприятный с ног сбивал. Через не хочу собрались с тестем и отправились туда. На обратном пути услышали жалостливый писк. Начали искать источник шума и наткнулись на коробку, в которой лежал щенок. Весь во вшах, лапы связаны и перемотаны резинками, в ранах копошатся опарыши. Страшное зрелище! – рассказывает мужчина.
 
 
Жена Александра Екатерина, увидев щенка, сначала расплакалась, а потом начала обзванивать знакомых – просила подсказать ей самого лучшего ветеринара. 
 
– Отвезли малышку в ветеринарный кабинет, который в цирке. Специалист чистила ей лапки 45 минут. Из-за того, что они были стянуты резинкой, часть передних лап пришлось ампутировать. Ветеринар спросила нас: «Вы собаку в приют отдадите или себе оставите?» Мы с мужем в один голос: «Конечно оставим себе!» – вспоминает Екатерина. 
 
Ветеринар после операции рассказала супругам, как именно нужно ухаживать за щенком, и обрисовала дальнейший курс лечения. Кроме этого женщина пообещала, что в будущем поможет с ортопедическими ботиночками – пока что Боня щеголяет на прогулках в самых обычных. 
 
– Гулять обожает, но устает довольно быстро – жесткий асфальт, по нему особенно не попрыгаешь. Вот в деревне другое дело: по траве лапкам не больно, и Боня в свое удовольствие там носится. Ее любят все соседи. Кстати, имя ей выбирали всем подъездом – думали-думали и остановились на Боне. Хорошее имя же!
 
 
Гастрономические предпочтения Бони довольно просты – ест всё что дают, а что не дают – выпрашивает и тоже ест. 
 
– Варим ей каши, которые она ест с удовольствием. Любит груши, абрикосы. Может черешню съесть. Абсолютно непривередливая собака. 
 
За собаками, у которых отсутствуют конечности, требуется особенный уход. Животным нельзя набирать лишний вес, из-за особенностей они часто спотыкаются и падают, хозяевам надо постоянно быть рядом, помогать им. 
 
– Для нас это никакой не подвиг. Травмы никак не сказываются на поведении Бони – она скачет, бегает, прыгает, ведет себя, как обычная доброжелательная собака. Подружилась с нашим котом, и вместе они ловят в квартире мух. Активно общается со всеми соседскими собаками и ни к кому не испытывает злости. Только с Тюбиком у них конфликт. Но это такса, которая ругается со всем подъездом, – характер такой. Мы ни разу не пожалели, что оставили Боню, она наша радость.
 
 
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Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:08 +26
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