В Кондуках прошли полицейские спецрейды

За выходные составлены четыре административных протокола.

Стражи порядка проводят профилактические мероприятия в местах скопления граждан на пляжах и других общественных местах. В минувшие выходные провели специальные рейды на особо охраняемой территории местного значения «Романцевские горы».

«Полицейские напоминали гражданам о необходимости соблюдения законодательства, запрете курения и распития алкоголя, уделяли внимание соблюдению ПДД водителями автомобилей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По итогам рейдов составлены два административных протокола за нарушение правил перевозки людей и два протокола за несоблюдение требований об обязательном страховании владельцев транспортных средств.