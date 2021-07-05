В Кондуках прошли полицейские спецрейды
За выходные составлены четыре административных протокола.
Стражи порядка проводят профилактические мероприятия в местах скопления граждан на пляжах и других общественных местах. В минувшие выходные провели специальные рейды на особо охраняемой территории местного значения «Романцевские горы».
«Полицейские напоминали гражданам о необходимости соблюдения законодательства, запрете курения и распития алкоголя, уделяли внимание соблюдению ПДД водителями автомобилей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
По итогам рейдов составлены два административных протокола за нарушение правил перевозки людей и два протокола за несоблюдение требований об обязательном страховании владельцев транспортных средств.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов возмутился поведением туристов, отдыхающих в Кондуках и оставляющих после себя горы мусора, совсем не заботящихся о том, кто потом эти кучи за ними будет убирать.
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