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В Кондуках прошли полицейские спецрейды

В Кондуках прошли полицейские спецрейды

За выходные составлены четыре административных протокола.

Стражи порядка проводят профилактические мероприятия в местах скопления граждан на пляжах и других общественных местах. В минувшие выходные провели специальные рейды на особо охраняемой территории местного значения «Романцевские горы».
 
«Полицейские напоминали гражданам о необходимости соблюдения законодательства, запрете курения и распития алкоголя, уделяли внимание соблюдению ПДД водителями автомобилей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По итогам рейдов составлены два административных протокола за нарушение правил перевозки людей и два протокола за несоблюдение требований об обязательном страховании владельцев транспортных средств.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов возмутился поведением туристов,  отдыхающих в Кондуках и оставляющих после себя горы мусора, совсем не заботящихся о том, кто потом эти кучи за ними будет убирать.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:42 0
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