Вакцинация после коронавируса: тулякам разъяснили, когда отправляться на прививку

В связи с последними рекомендациями Миндздрава РФ главный тульский эпидемиолог Ольга Юдакова назвала уточненные сроки вакцинации тех, кто переболел.

– В конце июня опубликованы рекомендации Минздрава РФ о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции. В частности, определены сроки после перенесенного заболевания – 6 месяцев. Такие же сроки и для ревакцинации – спустя полгода.

– Если человек не знает, болел ли он коронавирусом, но кровь на антитела показала их наличие. Это может стать основание для того, чтобы отложить вакцинацию на более поздний срок?

– Нет, само наличие антител, если не известна дата болезни, не является основанием для непроведения вакцинации. Дело в том, что после перенесенного заболевания и сдачи анализа можно узнать только о наличии антител в крови. Однако конкретное референсное значение антител, которого было бы достаточно для противостояния вирусу, на данный момент не определено.

Кроме этого после перенесенного заболевания образуются антитела не только к S-белку, но и к другим белкам этого вируса. Поэтому по анализу крови сложно сказать, насколько человек защищен.

Напомним, накануне в регион поступило более 16 тыс. доз вакцины. В ближайшее время будет доставлено еще 68 тыс. единиц препарата.