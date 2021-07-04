новости
новости
Регистрация
Вакцинация после коронавируса: тулякам разъяснили, когда отправляться на прививку

Вакцинация после коронавируса: тулякам разъяснили, когда отправляться на прививку

В связи с последними рекомендациями Миндздрава РФ главный тульский эпидемиолог Ольга Юдакова назвала уточненные сроки вакцинации тех, кто переболел.

– В конце июня опубликованы рекомендации Минздрава РФ о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции. В частности, определены сроки после перенесенного заболевания – 6 месяцев. Такие же сроки и для ревакцинации – спустя полгода. 

– Если человек не знает, болел ли он коронавирусом, но кровь на антитела показала их наличие. Это может стать основание для того, чтобы отложить вакцинацию на более поздний срок?

– Нет, само наличие антител, если не известна дата болезни, не является основанием для непроведения вакцинации. Дело в том, что после перенесенного заболевания и сдачи анализа можно узнать только о наличии антител в крови. Однако конкретное референсное значение антител, которого было бы достаточно для противостояния вирусу, на данный момент не определено. 

Кроме этого после перенесенного заболевания образуются антитела не только к S-белку, но и к другим белкам этого вируса. Поэтому по анализу крови сложно сказать, насколько человек защищен.

Напомним, накануне в регион поступило более 16 тыс. доз вакцины. В ближайшее время будет доставлено еще 68 тыс. единиц препарата.

Сюжет: Все о вакцинации
Медотвод от вакцинации: восемь важных вопросов
Жизнь Тулы и области
Медотвод от вакцинации: восемь важных вопросов
1 июля, в 13:42, 51 6115 -25
Не хочу болеть, еду на юг, заставляют на работе: туляки рассказали, почему решили сделать прививку от ковида
Жизнь Тулы и области
Не хочу болеть, еду на юг, заставляют на работе: туляки рассказали, почему решили сделать прививку от ковида
1 июля, в 08:20, 384 6354 -31
Главный тульский терапевт назвала основания для медотвода к вакцинации от коронавируса
Жизнь Тулы и области
Главный тульский терапевт назвала основания для медотвода к вакцинации от коронавируса
30 июня, в 19:12, 121 17809 -26
Туляки сообщили, что в ТЦ «Гостиный двор» закончилась вакцина: комментарий минздрава
Жизнь Тулы и области
Туляки сообщили, что в ТЦ «Гостиный двор» закончилась вакцина: комментарий минздрава
29 июня, в 16:09, 291 9447 -25
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:08 −10
Другие статьи по темам
Событие
вакцинациякоронавирус
Люди
Ольга Юдакова
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы будут обесточены 5 июля
Какие улицы Тулы будут обесточены 5 июля
Туляки: «Неработающая канализация в ЖК «Скуратовский» уже 4 года льется в пруд»
Туляки: «Неработающая канализация в ЖК «Скуратовский» уже 4 года льется в пруд»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.