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Какие улицы Тулы будут обесточены 5 июля

Какие улицы Тулы будут обесточены 5 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

9:00 — 17:00

  • ул. Гастелло, 52-64 (чётн.)

  • ул. Нестерова, 78-88 (чётн.), 79-91 (нечётн.), 88-а

  • ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-85 (нечётн.), 82-б, 86-а, 78-а

  • ул. Кутузова, 66, 68, 70, 72, 82Б

  • ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 35-83 (нечётн.), 85-а

  • ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.)

  • ул. Матросова, 9-23, 10, 14, 26-36 (чётн.), 9-а, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 34-а, 9-б, 7, 19, 21

  • ул. Комарова, 33, Мусоргского 23-39А, 16-28, Кутузова/Краснодонцев 72/60

  • ул. Курковая 18, 20, 24, 26, 28, 16, 22, 17В, 156, 158, 135. ул. Луначарского 69, 176,

  • ул. Максимовского 197, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220.

  • ул. Курковая 18, 20, 16, 24, 22, 26, 28

  • ул. Луначарского 69, 176.

  • Калужское ш. 2, 7, 9, 11, 13, 15.

9:00 — 16:00

  • ул. Пер. Врубовой 1-41-а, 2-48

  • пер. О.Кошевого 1-13, 2-18

  • ул. О. Кошевого 1-17, 2-14

  • ул. Горняцкая 1-15, 2-10

  • пер. Агеева 1-10.

  • ул. Кутузова 82-б, 70, 72

  • ул. Краснодонцев 63

  • ул. Матросова-Белинского 21/71

  • ул. Матросова 36

  • ул. Луначарского 23-39-а,16-28

  • ул. Матросова 9-23,10,14,30,32,36

  • Карпинского 60-72, 65-75

  • ул. Белинского 54-82, 61-35

  • ул. Краснодонцев 62-86, 75-85

  • ул. Нестерова 81-93, 80-88

  • ул. Гастелло 52-62.

9:00 — 14:00

  • ул. Красноармейский пр-кт 23

  • ул. Фрунзе 6, 8

  • ул. Вересаева 1-а-б.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:02 +1
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