Какие улицы Тулы будут обесточены 5 июля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
9:00 — 17:00
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ул. Гастелло, 52-64 (чётн.)
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ул. Нестерова, 78-88 (чётн.), 79-91 (нечётн.), 88-а
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ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-85 (нечётн.), 82-б, 86-а, 78-а
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ул. Кутузова, 66, 68, 70, 72, 82Б
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ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 35-83 (нечётн.), 85-а
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ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.)
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ул. Матросова, 9-23, 10, 14, 26-36 (чётн.), 9-а, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 34-а, 9-б, 7, 19, 21
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ул. Комарова, 33, Мусоргского 23-39А, 16-28, Кутузова/Краснодонцев 72/60
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ул. Курковая 18, 20, 24, 26, 28, 16, 22, 17В, 156, 158, 135. ул. Луначарского 69, 176,
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ул. Максимовского 197, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220.
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ул. Курковая 18, 20, 16, 24, 22, 26, 28
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ул. Луначарского 69, 176.
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Калужское ш. 2, 7, 9, 11, 13, 15.
9:00 — 16:00
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ул. Пер. Врубовой 1-41-а, 2-48
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пер. О.Кошевого 1-13, 2-18
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ул. О. Кошевого 1-17, 2-14
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ул. Горняцкая 1-15, 2-10
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пер. Агеева 1-10.
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ул. Кутузова 82-б, 70, 72
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ул. Краснодонцев 63
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ул. Матросова-Белинского 21/71
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ул. Матросова 36
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ул. Луначарского 23-39-а,16-28
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ул. Матросова 9-23,10,14,30,32,36
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Карпинского 60-72, 65-75
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ул. Белинского 54-82, 61-35
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ул. Краснодонцев 62-86, 75-85
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ул. Нестерова 81-93, 80-88
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ул. Гастелло 52-62.
9:00 — 14:00
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ул. Красноармейский пр-кт 23
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ул. Фрунзе 6, 8
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ул. Вересаева 1-а-б.