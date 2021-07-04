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В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме

В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме

В экзотариуме открылась новая выставка «Мир на окне»! Она продлится всего неделю. Спешите узнать больше о комнатных растениях.

Мы все привыкли к тому, что главное украшение подоконника в квартире – растение в горшке. Приобретая себе или в подарок зеленого питомца, мы чаще всего ориентируемся на красоту цветения, особенности ухода и прочее. А между прочим, у комнатный растений масса полезных свойств, о которых мало кто знает.

На фото Юлия Лыгина.

– Помимо того, что комнатные растения на себе осаждают пыль, являясь естественными пылесборниками, увлажняют помещение, многие растения еще выделяют в воздух фитонциды, – рассказала экскурсовод экзотариума Юлия Лыгина. – В естественной среде им это помогает бороться с паразитами, а также за свет, место, но многие из этих веществ работают как обеззараживатели воздуха. Например, бегония значительно снижает в помещении уровень загрязнения кишечной палочкой, поэтому она отлично подходит для спальни. Нефролепис выделяет противогрибковые вещества, из-за этого папоротники – идеальные растения для библиотек и квартир на первых этажах, где возможна повышенная влажность и больше затемнения. Такое растение как «тещин язык», она же сансевиерия – тоже идеальный борец за чистоту воздуха. NASA проводило исследование с этим растением и выяснило, что сансевиерия – чемпион по очищению воздуха. Все фенолы, формальдегиды, токсичные соединения она впитывает из воздуха и перерабатывает. И все это остается в цветочном горшке и уже обратно не выделяется в воздух. 

Надо не забывать, что комнатные растения – выходцы из южных стран. А значит им необходимо создать условия, приближенные к естественным. Если вы хотите узнать больше о выставке комнатных растения и лучше разбираться в их полезных свойствах, приходите на выставку в экзотариум в Центральном парке. 

Более 85 растений ждут встречи с вами на выставке «Мир на окне». Выставка продлится всего неделю.

Галерея
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 1
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 2
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 3
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 4
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 5
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 6
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 7
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 8
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 9
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 10
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 11
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 12
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 13
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 14
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 15
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 16
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 17
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 18
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 19
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 20
В Тульском экзотариуме рассказали, какие растения обеззараживают воздух в доме, Фото: 21
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 13:23 +5
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