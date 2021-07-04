Мусорный передел в Туле: жителям одного из домов пришлось объяснять полиции, почему контейнер стоит не во дворе

Стражей порядка вызвали сотрудники администрации после того, как несогласные с новой схемой размещений ТБО жители выкати контейнеры из двора.

Убрать мусорные контейнеры с муниципальной земли и переставить во дворы – жители домов № 27 и 29 по ул. Сойфера не согласны с таким решением администрации Тулы.

– В начале этой неделе у детской площадки в нашем дворе мы обнаружили два мусорных контейнера. Оказалось, что площадки, расположенные по ул. Сойфера за дворовой территорией наша УК демонтировала, там поставила таблички, что за складирование мусора грозит штраф в 300 тыс. рублей. Сделала она это не по своей инициативе, а по поручению администрации города. То есть наверное на улице некрасиво иметь мусорки, а детям гулять возле помойки – пожалуйста, – рассказал Александр, один из жителей дома №29.

В итоге за пару дней контейнеры переполнились, и двор стал благоухать ароматами помойки. Рядом с баками вскоре появились два старых кресла – кто-то из соседей выкинул.

Для антуража не хватало только бомжей, восседающих на них, а на фоне чтобы дети бегали.

К пятнице это великолепие было вывезено.

Чуть позже кто-то из жителей откатил контейнеры в сторону от детской площадки.

Но и этот вариант большинство жителей не устроил. Иметь у подъезда такое благоустройство не захотели.

В итоге было решено выкатить из двора этих «синеньких».

Но за дворовой территории они не долго простояли. Вскоре приехала полиция. Как говорят жители, вызов инициировала администрация.

– Участковый, его вызвал представитель администрации. Никого не задержали. Взяли с нас объяснения, что мы против расположения мусорных баков у подъездов. Выразили сочувствие и уехали. Так же на этой встрече присутствовала замначальника по работе с населением, вела себя очень надменно и настаивала на том, чтобы баки остались у площадки между домами.

Вроде как в понедельник должны приехать представители администрации и управляющей компании, общаться с жителями и искать/диктовать решение, – рассказал Александр.

Жителям пояснили, что мусорка на старом месте не может находиться, так как это муниципальная земля, соответственно расположение баков должно быть на придомовой территории.

При этом на схеме складирования ТБО на сайте компании «Хартия» на данный момент площадка расположена за пределами двора.

Напомним, с подобной ситуацией недавно столкнулись жители домов по ул. Седова. Там также контейнерная площадка всегда располагалась вдоль проезжей части – вне дворов. А в начале июня контейнеры оказались у жилых домов.

Туляки и редакция Myslo просит администрацию Тулы дать разъяснение, какие нормы благоустройства Тулы, санитарные правила или какие-то другие требования изменились, что стало причиной передела схемы размещения контейнерных площадок?