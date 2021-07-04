новости
новости
Регистрация
Индийский штамм коронавируса «Дельта»: главный тульский эпидемиолог назвала симптомы

Индийский штамм коронавируса «Дельта»: главный тульский эпидемиолог назвала симптомы

Такой симптом как потеря обоняния сегодня встречается редко у больных коронавирусом, подчеркнула врач.

Новый штамм коронавируса – индийский «Дельта» – имеет нетипичные симптомы, гораздо более заразен и стремительнее поражает организм пациента. И именно он стал главной причиной возникновения третьей волны коронавируса.

Myslo узнал у главного эпидемиолога Тульской области Ольги Юдаковой, как проявляется коронавирус у больных и что делать при проявлении этих симптомов:

– На сегодняшний день все симптомы ОРВИ можно потенциально расценивать, как признаки коронавирусной инфекции. У индийского штамма очень схожие симптомы: повышение температуры от 37 и до более серьезных значений, першение и боль в горле, кашель, заложенность носа.

В отличие от прошлого года известный всем симптом снижения или потери обоняния сегодня практически не отмечается. 

При этом многие пациенты жалуются на расстройство стула, тошноту, иногда рвоту, часто встречается снижение аппетита. 

Ольга Юдакова подчеркнула, что сегодня важно с любыми признаками ОРВИ исключить контакты с близки и друзьями, коллегами и обратиться за медицинской помощью: самостоятельно сходить в поликлинику или вызвать врача на дом.

– Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции важно уделять внимание не только своему здоровью, но и заботиться об окружающих, – добавила эпидемиолог.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:06 −9
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусвспышка коронавирусатретья волна
Люди
Ольга Юдакова
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки: «Неработающая канализация в ЖК «Скуратовский» уже 4 года льется в пруд»
Туляки: «Неработающая канализация в ЖК «Скуратовский» уже 4 года льется в пруд»
На следующей неделе в Тулу вернется жара
На следующей неделе в Тулу вернется жара
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.