Индийский штамм коронавируса «Дельта»: главный тульский эпидемиолог назвала симптомы

Такой симптом как потеря обоняния сегодня встречается редко у больных коронавирусом, подчеркнула врач.

Новый штамм коронавируса – индийский «Дельта» – имеет нетипичные симптомы, гораздо более заразен и стремительнее поражает организм пациента. И именно он стал главной причиной возникновения третьей волны коронавируса.

Myslo узнал у главного эпидемиолога Тульской области Ольги Юдаковой, как проявляется коронавирус у больных и что делать при проявлении этих симптомов:

– На сегодняшний день все симптомы ОРВИ можно потенциально расценивать, как признаки коронавирусной инфекции. У индийского штамма очень схожие симптомы: повышение температуры от 37 и до более серьезных значений, першение и боль в горле, кашель, заложенность носа.

В отличие от прошлого года известный всем симптом снижения или потери обоняния сегодня практически не отмечается.

При этом многие пациенты жалуются на расстройство стула, тошноту, иногда рвоту, часто встречается снижение аппетита.

Ольга Юдакова подчеркнула, что сегодня важно с любыми признаками ОРВИ исключить контакты с близки и друзьями, коллегами и обратиться за медицинской помощью: самостоятельно сходить в поликлинику или вызвать врача на дом.

– Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции важно уделять внимание не только своему здоровью, но и заботиться об окружающих, – добавила эпидемиолог.